Informations pratiques

Curemonte

Exposition stellaire de Claude Giverne

Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Sculptures Mouvement des étoiles .

Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Exposition stellaire de Claude Giverne

L’événement Exposition stellaire de Claude Giverne Curemonte a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme