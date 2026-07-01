UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Curemonte

Exposition stellaire de Claude Giverne Curemonte

vendredi 17 juillet 2026 · Curemonte

Exposition stellaire de Claude Giverne Curemonte

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Eglise Saint Hilaire de la Combe
Ville
19500 Curemonte
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Curemonte

Exposition stellaire de Claude Giverne

Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Sculptures Mouvement des étoiles    .

Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition stellaire de Claude Giverne

L’événement Exposition stellaire de Claude Giverne Curemonte a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Curemonte (Corrèze)