AGENDA · Curemonte
Exposition stellaire de Claude Giverne Curemonte
vendredi 17 juillet 2026 · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Exposition stellaire de Claude Giverne
Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Sculptures Mouvement des étoiles .
Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Exposition stellaire de Claude Giverne
L’événement Exposition stellaire de Claude Giverne Curemonte a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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