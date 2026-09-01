CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO Chaon
samedi 26 septembre 2026 · Chaon
Informations pratiques
Chaon
CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO
Route de Vouzon Chaon Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO
Le 26 septembre à 20h30 / Réservation conseillée
Pour la dixième soirée de leur Saison culturelle 2026, Les Amis de la Maison du Braconnage reçoivent à 20h30, ce samedi 26 septembre David KOZAK Trio , trois artistes renommés et talentueux.
David KOZAK est un pianiste et compositeur français. David Kozak et ses deux complices nous invitent à voyager dans un univers musical à la croisée du jazz classieux, de la musique classique et de la chanson racée.
Cette soirée reçoit le soutien de la Région Centre-Val de Loire via le PACT de la Communauté de Communes Coeur de Sologne .
Pensez à réserver pour faciliter l’organisation de cette soirée
amis@maisondubraconnage.fr ou 06 21 14 39 20
N’hésitez pas à laisser un message, nous vous rappellerons au plus vite.
Adulte / 12 € & de 12 ans / 8€ 12 .
Route de Vouzon Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20
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English :
JAZZ CONCERT DAVID KOZAK TRIO
L’événement CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO Chaon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Sologne Tourisme