Informations pratiques

Chaon

CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO

Route de Vouzon Chaon Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO

Le 26 septembre à 20h30 / Réservation conseillée

Pour la dixième soirée de leur Saison culturelle 2026, Les Amis de la Maison du Braconnage reçoivent à 20h30, ce samedi 26 septembre David KOZAK Trio , trois artistes renommés et talentueux.

David KOZAK est un pianiste et compositeur français. David Kozak et ses deux complices nous invitent à voyager dans un univers musical à la croisée du jazz classieux, de la musique classique et de la chanson racée.

Cette soirée reçoit le soutien de la Région Centre-Val de Loire via le PACT de la Communauté de Communes Coeur de Sologne .

Pensez à réserver pour faciliter l’organisation de cette soirée

amis@maisondubraconnage.fr ou 06 21 14 39 20

N’hésitez pas à laisser un message, nous vous rappellerons au plus vite.

Adulte / 12 € & de 12 ans / 8€ 12 .

Route de Vouzon Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20

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English :

JAZZ CONCERT DAVID KOZAK TRIO

L’événement CONCERT DE JAZZ DAVID KOZAK TRIO Chaon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Sologne Tourisme