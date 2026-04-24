Concert de jazz – Eimset, Espace Claude Ducert, Labège

Concert de jazz – Eimset Samedi 30 mai, 20h00 Espace Claude Ducert Haute-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

Venez profiter d’un concert de jazz dans une ambiance conviviale et solidaire.

Organisé au profit du Lions Club, cet événement est l’occasion de partager un moment musical tout en soutenant une belle cause.

Rendez-vous le 30 mai à 20h.

Espace Claude Ducert 31670 LABEGE Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Concert de jazz solidaire le 30 mai au profit du Lions Club.