Festival Larsen 2026, au parc de Labège village, Labège

Festival Larsen 2026 Samedi 23 mai, 14h00 au parc de Labège village Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Festival Larsen, évènement* musical dédié aux jeunes artistes du territoire âgés de 11 à 17 ans, revient pour sa 19ᵉ édition. Et cette année, c’est à Labège que le festival pose ses enceintes : le samedi 23 mai 2026, rue de la Croix Rose.

Des concerts à partir de 17h

Pop, rock, funk, soul ou rap : tous les styles se croisent pour proposer une programmation riche et dynamique.

Cette année, la tête d’affiche Damantra, chanteuse d’un groupe de blues rock psychédélique, viendra enflammer la scène avec un show à l’énergie brute et vintage.

À ses côtés, de nombreux groupes et artistes du territoire se succéderont sur scène, parmi lesquels : ULX & AVTrix, MOCKA, BEFORE THE END, RK2M, Lucky Rock, Les Astrolatines, Emono, Les Teenagers et bien d’autres.

Des animations pour tous à partir de 14h

Le festival ouvrira ses portes avec de nombreuses animations destinées aux jeunes et aux familles : maquillage, ateliers de danse, course d’orientation, initiation au vélo trial et démonstration, contest de skate, animation radio, découverte de nouveaux sports, graff, stands de prévention, et bien d’autres surprises.

Festival facilement accessible :

en bus Tisseo : lignes 79 (arrêt Occitanie) et 80 (arrêt Payssière)

en train : gare de Labège Village

à vélo : via le Canal du Midi

pensez au covoiturage

Restauration sur place.

> Plus d’info sur le festival et sa programmation

*Evenement Co-organisé avec l’association labègeoise Assaut Musical, la commune d’accueil et les 9 espaces jeunes du Sicoval.

au parc de Labège village rue de la croix rose 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.sicoval.fr/sengager/larsen/ »}]

Le Festival Larsen, événement musical réalisé par et pour les jeunes du territoire, revient pour sa 19ᵉ édition. RDV le samedi 23 mai au parc de Labège ! festival concerts