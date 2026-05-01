FESTIVAL LARSEN 2026 rue de la croix rose Labège

Labège

FESTIVAL LARSEN 2026

rue de la croix rose au parc de Labège village Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Festival Larsen, événement musical réalisé par et pour les jeunes du territoire, revient pour sa 19ᵉ édition. RDV le samedi 23 mai au parc de Labège !

**Le Festival Larsen, évènement* musical dédié aux jeunes artistes du territoire âgés de 11 à 17 ans, revient pour sa 19ᵉ édition. Et cette année, c’est à Labège que le festival pose ses enceintes le samedi 23 mai 2026, rue de la Croix Rose.**

### **Des concerts à partir de 17h**

Pop, rock, funk, soul ou rap tous les styles se croisent pour proposer une programmation riche et dynamique.

Cette année, la **tête d’affiche Damantra**, chanteuse d’un groupe de blues rock psychédélique, viendra enflammer la scène avec un show à l’énergie brute et vintage.

À ses côtés, de nombreux groupes et artistes du territoire se succéderont sur scène, parmi lesquels **ULX & AVTrix, MOCKA, BEFORE THE END, RK2M, Lucky Rock, Les Astrolatines, Emono, Les Teenagers et bien d’autres.**

### **Des animations pour tous à partir de 14h**

Le festival ouvrira ses portes avec de nombreuses animations destinées aux jeunes et aux familles maquillage, ateliers de danse, course d’orientation, initiation au vélo trial et démonstration, contest de skate, animation radio, découverte de nouveaux sports, graff, stands de prévention, et bien d’autres surprises.

**Festival facilement accessible **

* en bus Tisseo lignes 79 (arrêt Occitanie) et 80 (arrêt Payssière)

* en train gare de Labège Village

* à vélo via le Canal du Midi

* pensez au covoiturage

Restauration sur place.

**>** [**Plus d’info sur le festival et sa programmation**](https://www.sicoval.fr/sengager/larsen/)

*Evenement Co-organisé avec l’association labègeoise Assaut Musical, la commune d’accueil et les 9 espaces jeunes du Sicoval. .

rue de la croix rose au parc de Labège village Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Larsen Festival, a musical event created by and for local young people, is back for its 19th edition. See you on Saturday, May 23 in the Parc de Labège!

L’événement FESTIVAL LARSEN 2026 Labège a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE