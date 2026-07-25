Concert de Jazz Manouche Place la mairie La Chapelle-Saint-André
vendredi 7 août 2026 · Place la mairie · La Chapelle-Saint-André
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-André
Concert de Jazz Manouche
Place la mairie 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Concert Jazz Manouche avec Barthélémy Seyer et Adrien Tarraga Buvette et restauration à partir de 19h. .
Place la mairie 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lachapelle.cdf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Jazz Manouche
L’événement Concert de Jazz Manouche La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Clamecy Haut Nivernais