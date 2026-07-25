UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Saint-André

Concert de Jazz Manouche Place la mairie La Chapelle-Saint-André

vendredi 7 août 2026 · Place la mairie · La Chapelle-Saint-André

Concert de Jazz Manouche Place la mairie La Chapelle-Saint-André

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place la mairie
Adresse
3 Rue du Bourg
Ville
58210 La Chapelle-Saint-André
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

La Chapelle-Saint-André

Concert de Jazz Manouche

Place la mairie 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Concert Jazz Manouche avec Barthélémy Seyer et Adrien Tarraga Buvette et restauration à partir de 19h.   .

Place la mairie 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   lachapelle.cdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Jazz Manouche

L’événement Concert de Jazz Manouche La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à La Chapelle-Saint-André (Nièvre)