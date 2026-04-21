Exposition Rêverie au jardin Atelier le Fusain Route de Menou La Chapelle-Saint-André

La Chapelle-Saint-André

Exposition Rêverie au jardin Atelier le Fusain

Route de Menou CHAPELLE DE CORBELIN La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Les expositions présentent différents aspects du rayonnement culturel présent au sein de notre ruralité.

Par ses différentes expressions ( photos, sculptures , peintures, installation) elles présentent ainsi une Ruralité Artistique Plurielle.

L’atelier Le Fusain présente Rêverie au jardin Exposition organisée par l’AJC et soutenue par la commune de la Chapelle-Saint-André Vernissage le 4 août 2026 à 18h .

Route de Menou CHAPELLE DE CORBELIN La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 62 07 11

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English : Exposition Rêverie au jardin Atelier le Fusain

L’événement Exposition Rêverie au jardin Atelier le Fusain La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)