Peinture alla prima au Château de Corbelin Route de Menou La Chapelle-Saint-André

Peinture alla prima au Château de Corbelin

La Chapelle-Saint-André Nièvre

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 17:00:00

2026-07-27

Peindre alla prima signifie du premier coup en italien.

Particulièrement adaptée à la peinture en extérieur, cette technique permet d’explorer la spontanéité dans des représentation enlevées et vibrantes.

La peinture est travaillée dans le frais , en demi pâte avec une palette limitée choisie selon le motif.

Nous travaillerons sur des petits et moyens formats pour faire des essais, vivre des expériences sans autre enjeu que se laisser glisser dans le plaisir de peindre avec liberté.

Des notions de cadrage et de composition seront abordées pour élaborer des compositions équilibrées.

Autour du château de Corbelin (XVème et XVIème siècle) s’étend un jardin agrémenté de fontaines, de bassins, d’espaces fleuris ponctués de voutes végétales. Des centaines de rosiers, un cours d’eau, un étang, une forêt… l’endroit est tout entier paisible et inspirant.

Le jardin de Corbelin est labellisé Jardin remarquable est un lieu idéal pour pratiquer la peinture sur le motif en extérieur.

La peinture alla prima peut être pratiquée avec la peinture à l’huile et la peinture acrylique.

Le principe du travail sur l’expressivité de la touche et de la maîtrise de l’application des couleurs est applicable aux deux techniques.

Matériel à prévoir

– peinture à l’huile (avec adjuvants médium et diluant)

– peinture acrylique

– pinceaux et/ou brosses de tailles diverses

– bouteille vide et gobelet

– palette

– chiffons

– supports adaptés à la technique (toile, planche médium, papier multi techniques) format 30×30 au moins 3

– siège léger pour pouvoir bouger facilement

– de quoi prendre des photos (en cas d’intempérie, nous nous mettrons à l’abri et continuerons de travailler à partir des photos)

Matériel fourni

– chevalets

– papier multi techniques et supports pour les essais .

Route de Menou Château de Corbelin La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58

