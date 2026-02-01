Bar Anim Apéro-philo sur l’amour Salle de convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André

Bar Anim Apéro-philo sur l’amour

Salle de convivialité (derrière la mairie) 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

2026-02-06

Le Comité des Fêtes de La Chapelle Saint-André vous invite à un apéro philo spécial Saint-Valentin, pour prendre le temps d’échanger, de réfléchir et de discuter ensemble dans une ambiance conviviale. La soirée sera animée par Oscar Brenifier, autour d’un thème simple et vaste à la fois l’amour.

À noter un texte sur le sujet, écrit par Oscar, pourra être envoyé à celles et ceux qui le souhaitent.

Jeux de société en deuxième partie de soirée.

Restauration & buvette sur place (réservation conseillée !)

Au menu Lasagne & salade Fondant au chocolat

Venez seul(e), à deux, entre ami(e)s l’idée est surtout de partager un moment vivant, curieux et gourmand

Événement pour les adhérents de l’association. Adhésion obligatoire sur place si vous n’êtes pas adhérent. Coût de l’adhésion 1€ .

Salle de convivialité (derrière la mairie) 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 62 37 82 lachapelle.cdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

