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Exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable Habdaphaï Route de Menou La Chapelle-Saint-André

Exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable Habdaphaï Route de Menou La Chapelle-Saint-André

Exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable Habdaphaï Route de Menou La Chapelle-Saint-André mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Route de Menou

Adresse : Chapelle de Corbelin

Ville : 58210 La Chapelle-Saint-André

Département : Nièvre

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

La Chapelle-Saint-André

Exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable Habdaphaï

Route de Menou Chapelle de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Les expositions présentent différents aspects du rayonnement culturel présent au sein de notre ruralité.
Par ses différentes expressions ( photos, sculptures , peintures, installation) elles présentent ainsi une Ruralité Artistique Plurielle.
L’exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable de Habdaphaï s’articulera autour de l’esclavage aux Antilles Organisée par l’AJC et soutenue par la commune de la Chapelle-Saint-André
Vernissage mardi 21 juillet 2026 à 18h   .

Route de Menou Chapelle de Corbelin La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 62 07 11 

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English : Exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable Habdaphaï

L’événement Exposition Au-delà du seuil, habiter l’instable Habdaphaï La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Clamecy Haut Nivernais

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