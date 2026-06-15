Le comité des fêtes présente Les festivités du 14 juillet Village La Chapelle-Saint-André mardi 14 juillet 2026.

La Chapelle-Saint-André

Le comité des fêtes présente Les festivités du 14 juillet

Village La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les festivités du 14 juillet à la Chapelle-Saint-André Concours de tir à la carabine, brocante nocturne, rétrogaming, concerts, buvette, restauration, marche aux lampions, feu d’artifice, soirée dansante Retrouvez nous sur Facebook, Instagram et Whatsapp Le comité des fêtes de la Chapelle-Saint-André lachapelle.cdf@gmail.com 06 83 62 37 82 06 31 79 14 62 .

Village La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 79 14 62 lachapelle.cdf@gmail.com

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English : Le comité des fêtes présente Les festivités du 14 juillet

L’événement Le comité des fêtes présente Les festivités du 14 juillet La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Clamecy Haut Nivernais