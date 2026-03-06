Croquis et peinture au Château de Corbelin Route de Menou La Chapelle-Saint-André

Croquis et peinture au Château de Corbelin

2026-07-24 10:00:00

2026-07-24 17:00:00

2026-07-24

Une journée pour découvrir, tester, perfectionner le dessin et la peinture sur le motif en extérieur.

Autour du château de Corbelin (XVème et XVIème siècle) s’étend un jardin agrémenté de fontaines, de bassins, d’espaces fleuris ponctués de voutes végétales. Des centaines de rosiers, un cours d’eau, un étang, une forêt… l’endroit est tout entier paisible et inspirant.

Le jardin de Corbelin est labellisé Jardin remarquable , lieu idéal pour pratiquer le croquis et la peinture sur le motif en extérieur.

Le matin apports théoriques et techniques propres au dessin et à la peinture de paysage observation, analyse du paysage, composition.

Puis croquis préparatoires pour la peinture.

L’après-midi en vous basant sur les croquis de la matinée, vous choisirez un endroit où vous installer pour peindre.

Matériel à prévoir

– siège léger pour pouvoir facilement bouger

– chevalet si vous avez (prêt d’un chevalet sur demande)

– carnet de croquis et stylo, feutre, crayon, gomme

– de quoi prendre des photos (en cas d’intempérie, nous nous mettrons à l’abri et continuerons de travailler à partir des photos)

Puis, en fonction des techniques que vous souhaitez travailler

– peinture (acrylique, huile), pastels secs ou gras (avec papier adapté)

– brosses, pinceaux, couteaux

– une bouteille vide et un gobelet

– chiffon

– 1 ou 2 support de taille moyenne (toile, carton entoilé etc)

Proposition de restauration sur place menu spécial stage 13€

ou apporter panier repas .

