Vide-greniers/Brocante Place de la mairie La Chapelle-Saint-André
Vide-greniers/Brocante Place de la mairie La Chapelle-Saint-André mardi 14 juillet 2026.
Vide-greniers/Brocante
Place de la mairie Le bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Brocante nocturne + feu d’artifice Infos lachapelle.cdf@gmail.com .
Place de la mairie Le bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lachapelle.cdf@gmail.com
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English : Vide-greniers/Brocante
L’événement Vide-greniers/Brocante La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais