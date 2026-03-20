Vide-greniers/Brocante Place de la mairie La Chapelle-Saint-André

Vide-greniers/Brocante

Place de la mairie Le bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Brocante nocturne + feu d’artifice Infos lachapelle.cdf@gmail.com .

Place de la mairie Le bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lachapelle.cdf@gmail.com

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English : Vide-greniers/Brocante

L’événement Vide-greniers/Brocante La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais