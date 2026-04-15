La fête des voisins Salle de convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André
La fête des voisins Salle de convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André mardi 14 juillet 2026.
La Chapelle-Saint-André
La fête des voisins
Salle de convivialité (derrière la mairie) Place de la mairie La Chapelle-Saint-André Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01 23:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le comité des fêtes présente La fête des voisins de la Chapelle-Saint-André Repas partagé apportez à boire et à manger ! Infos lachapelle.cdf@gmail.com .
Salle de convivialité (derrière la mairie) Place de la mairie La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 79 14 62 lachapelle.cdf@gmail.com
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English : La fête des voisins
L’événement La fête des voisins La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Clamecy Haut Nivernais
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