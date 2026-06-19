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Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Corbelin La Chapelle-Saint-André

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Corbelin La Chapelle-Saint-André

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Corbelin La Chapelle-Saint-André vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Corbelin
Adresse
Chapelle de Corbelin
Ville
58210 La Chapelle-Saint-André
Département
Nièvre
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

La Chapelle-Saint-André

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Corbelin Chapelle de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Tous les jeudis et vendredis du 2 juillet au 28 août 2026, guettez le camion rouge et jaune au plus près de chez vous.
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre. Une tournée unique ! N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible. Gratuit.
La tournée est portée par La Maison et le Département de la Nièvre avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.   .

Corbelin Chapelle de Corbelin La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Clamecy Haut Nivernais

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