Visite des jardins du château de Corbelin, Château de Corbelin, La Chapelle-Saint-André

Visite des jardins du château de Corbelin 6 et 7 juin Château de Corbelin Nièvre

Entrée libre | Participation à la discrétion du visiteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter les jardins du château de Corbelin et découvrir l’exposition de l’artiste Ondine, créatrice de bijoux depuis novembre 2021.

« Tournée dans un premier temps vers le wire wrapping, j’ai expérimentée de nouvelles techniques, au fil de mes envies et de ma créativité, notamment la galvanoplastie que j’utilise pour immortaliser de véritables de végétaux dans du cuivre ».

Vous pourrez également assister à une prestation de Magic Diva, qui vous proposera son répertoire « Amours » qui reprend des chants du 17e au 20e siècle. Magic Diva interprètera des airs des compositeurs suivants : Purcell, Haendel, Mozart, Reynaldo Hahn.

Il y aura deux représentations, le dimanche uniquement à 14h et 16h.

Il sera également possible de pique-niquer sur place.

Château de Corbelin Route de Menou, 58210 La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Ce château, construit lors de la Renaissance au XVIe siècle, possède 4 grosses tours du XVe siècle. Le jardin d’inspiration Renaissance a été créé depuis une quinzaine d’années par des propriétaires-jardiniers passionnés. Ce jardin est également labellisé « Jardin remarquable » depuis 2015. Un parking est disponible devant l’entrée du château.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez visiter les jardins du château de Corbelin et découvrir l’exposition d’une artiste : Ondine, créatrice de bijoux depuis novembre 2021.

© Château de Corbelin