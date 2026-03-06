Initiation aux échecs Salle de convivialité La Chapelle-Saint-André

Initiation aux échecs

Salle de convivialité Mairie La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Le Comité des Fêtes présente Le Bar’anim Initiation aux échecs Pour débutants et confirmés ! Plateaux de jeu sur place. Si vous en avez, n’hésitez pas à l’apporter Jeux de société en deuxième partie de soirée ! Restauration et buvette sur place avec au menu nouilles au poulet et à la sauce soja, mousse au chocolat (réservation conseillée) Soirée adhérents adhésion à l’association obligatoire (1€) .

Salle de convivialité Mairie La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 79 14 62 lachapelle.cdf@gmail.com

