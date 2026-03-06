Initiation aux échecs Salle de convivialité La Chapelle-Saint-André
Salle de convivialité Mairie La Chapelle-Saint-André Nièvre
Le Comité des Fêtes présente Le Bar’anim Initiation aux échecs Pour débutants et confirmés ! Plateaux de jeu sur place. Si vous en avez, n’hésitez pas à l’apporter Jeux de société en deuxième partie de soirée ! Restauration et buvette sur place avec au menu nouilles au poulet et à la sauce soja, mousse au chocolat (réservation conseillée) Soirée adhérents adhésion à l’association obligatoire (1€) .
