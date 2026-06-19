Mirabel-aux-Baronnies

Concert de Jazz

Place du Centre Bourg Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le Comité des Fêtes de Mirabel aux Baronnies et Bacchus Big Band organisent un concert de jazz.

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Place du Centre Bourg Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

The Mirabel aux Baronnies Festival Committee and the Bacchus Big Band are organizing a jazz concert.

L’événement Concert de Jazz Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale