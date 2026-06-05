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Concert de Jazz par les Petites Mains Symphoniques Place Vauban paris

Concert de Jazz par les Petites Mains Symphoniques Place Vauban paris

Concert de Jazz par les Petites Mains Symphoniques Place Vauban paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Place Vauban

Adresse : Pelouse avenue de Breteuil, Place Vauban

Ville : 75007 paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : <p>Buvette et restauration payantes sur place</p>

L’été swingue, le 7e danse !

Sous la baguette experte de Michael STEINMAN, le big band jazz de l’orchestre des Petites Mains Symphoniques s’installera dans ce cadre verdoyant pour une soirée hors du commun, vibrante, vivante, ultradynamique !

Des jeunes de 10 à 18 ans

Ce qui rend ce concert si particulier, c’est la singularité du groupe. Le big band des Petites Mains Symphoniques est composé exclusivement de jeunes de 10 à 18 ans.

Au programme:

De « Skyfall » à « Summertime », de « Fever » à l’universel « Amazing Grace », en passant par « Feeling Good », « Over The Rainbow », « Crazy » ou les plus grands airs de Boris Vian, une heure de pure énergie collective, joyeuse et absolument jubilatoire, à savourer avec les Invalides en toile de fond !Entrée libre


Pelouses de l’avenue de Breteuil – Place Vauban – Paris 7e

Mail : rachida.dati@paris.fr

La mairie du 7e vous invite pour la première édition du concert « Jazz 7e Live » se tiendra le vendredi 12 juin à 19h sur les pelouses de l’avenue de Breteuil (place Vauban).
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Buvette et restauration payantes sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00

Place Vauban Pelouse avenue de Breteuil, Place Vauban  75007 paris


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