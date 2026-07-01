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AGENDA · Landeleau

Concert de Kal et Jenny Sequoia Restaurant Le pommier Landeleau

vendredi 24 juillet 2026 · Restaurant Le pommier · Landeleau

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Restaurant Le pommier
Adresse
2 Rue Kreisker
Ville
29530 Landeleau
Département
Finistère
Tarif

Landeleau

Concert de Kal et Jenny Sequoia

Restaurant Le pommier 2 Rue Kreisker Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert et Barbecue au restaurant le Pommier à Landeleau, le vendredi 24 juillet
Le retour de cet artiste talentueux à la voix soul à Landeleau, avec en invité spécial Jenny Sequoia, en amont de sa prestation au FestJazz.
> A partir de 20h
> Repas barbecue 10€   .

Restaurant Le pommier 2 Rue Kreisker Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78 

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English :

L’événement Concert de Kal et Jenny Sequoia Landeleau a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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