Concert de Kal et Jenny Sequoia Restaurant Le pommier Landeleau

Informations pratiques

Landeleau

Concert de Kal et Jenny Sequoia

Restaurant Le pommier 2 Rue Kreisker Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert et Barbecue au restaurant le Pommier à Landeleau, le vendredi 24 juillet

Le retour de cet artiste talentueux à la voix soul à Landeleau, avec en invité spécial Jenny Sequoia, en amont de sa prestation au FestJazz.

> A partir de 20h

> Repas barbecue 10€ .

Restaurant Le pommier 2 Rue Kreisker Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78

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English :

L’événement Concert de Kal et Jenny Sequoia Landeleau a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou