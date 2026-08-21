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AGENDA · Rostrenen

Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté Herboristerie-café La Ronce Rostrenen

jeudi 10 septembre 2026 · Herboristerie-café La Ronce · Rostrenen

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Herboristerie-café La Ronce
Adresse
12 Rue Général Gallieni
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté

Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Concert d’Idrissa Kouyaté à l’herboristerie-café La Ronce

Revisitant le répertoire et développant ses propres inspirations, Idrissa Kouyaté offre une musique africaine émouvante et envoûtante qui se teinte par instants de blues, de reggae ou de notes orientales…

Org. La Ronce   .

Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67 

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English :

L’événement Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté Rostrenen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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