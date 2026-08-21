Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté Herboristerie-café La Ronce Rostrenen
jeudi 10 septembre 2026 · Herboristerie-café La Ronce · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté
Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Concert d’Idrissa Kouyaté à l’herboristerie-café La Ronce
Revisitant le répertoire et développant ses propres inspirations, Idrissa Kouyaté offre une musique africaine émouvante et envoûtante qui se teinte par instants de blues, de reggae ou de notes orientales…
Org. La Ronce .
Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté Rostrenen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Rostrenen (Côtes-d'Armor)
- Je pêche mon 1er poisson Étang de Campostal Rostrenen 26 août 2026
- Les reines du bal Tremargad’Kafe, Le bourg Rostrenen 28 août 2026
- Vide grenier à Bonen Rostrenen 6 septembre 2026
- Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 Office de Tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen 19 septembre 2026
- Découvrir le Manoir de Campostal pour les journées du patrimoine Place Bourg Coz Rostrenen 19 septembre 2026