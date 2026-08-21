Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté Herboristerie-café La Ronce Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté

Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Concert d’Idrissa Kouyaté à l’herboristerie-café La Ronce

Revisitant le répertoire et développant ses propres inspirations, Idrissa Kouyaté offre une musique africaine émouvante et envoûtante qui se teinte par instants de blues, de reggae ou de notes orientales…

Org. La Ronce .

Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67

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English :

L’événement Concert de Kora et chants d’Afrique de l’Ouest Idrissa Kouyaté Rostrenen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh