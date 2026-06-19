Les reines du bal Tremargad’Kafe, Le bourg Rostrenen
Les reines du bal Tremargad’Kafe, Le bourg Rostrenen vendredi 28 août 2026.
Rostrenen
Les reines du bal
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:03:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ce soir, le DANCING GINO reçoit les REINES DU BAL.
Qu’on se le dise !!!
Le grand Gino a choisi le plus grand orchestre de la région pour votre plus grand plaisir.
Au programme valses acrobatiques, petits pas hip et hop et grandes danses pour s’enlacer. UN SUPER BAL, électro-disco-pop-rétro-rock joyeux et déjanté.
Sans oublier l’élection de la reine de la soirée et les nombreuses surprises dont votre hôte a le secret !
Un dancing magique, pour un balluche inoubliable !!!
Au chapeau ( prévoir des espèces) .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
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English :
L’événement Les reines du bal Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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