Découvrir le Manoir de Campostal pour les journées du patrimoine Place Bourg Coz Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Découvrir le Manoir de Campostal pour les journées du patrimoine

Place Bourg Coz Manoir de Campostal Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Connaissez-vous le Manoir de Campostal ?

Que diriez-vous d’une petite visite pour les journée du patrimoine ?

Laissez-vous guider à travers les salles de ce bâtiment emblématique de Rostrenen où vous seront présentés les résultats des travaux de recherche récemment menés dans le cadre d’une étude historique du bâtiment.

Vous pourrez également consulter quelques souvenirs de la vie de l’établissement.

Venez nombreux ! .

Place Bourg Coz Manoir de Campostal Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découvrir le Manoir de Campostal pour les journées du patrimoine Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh