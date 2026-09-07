Concert de la batterie fanfare de Chaumont, Chamarandes 52000, Chamarandes-Choignes

Informations pratiques

Concert de la batterie fanfare de Chaumont Samedi 3 octobre, 19h00 Chamarandes 52000 Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Le comité des fêtes de Chamarandes Choignes organise une soirée avec la batterie fanfae de Chaumont le 03 octobre 2026 à Chamarandes Choignes sur le terrain sablé de la halle de loisirs. 25 musiciens de 12 à 62 ans vous feront passer un excellent moment. Une buvette et une petite restauration penant le concert.

Chamarandes 52000 RUE EDITH BOURLON DE ROUVRE Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « yannickt009@gmail.com »}]

Le comité des fêtes de Chamarandes Choignes organise une soirée avec la batterie fanfare de Chaumont. Fanfare Batterie