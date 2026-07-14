Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne Rue Pocalette Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne

Rue Pocalette Eglise Saint-Vincent Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28.35 – 28.35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert de musique classique réunissant 7 musiciens autour d’oeuvres de Vivaldi, Mozart et Paganini, dans le cadre de l’église Saint-Vincent. Ouvert à tous, cet évènement propose un moment musical accessible et de qualité, mêlant virtuosité et émotion. .

Rue Pocalette Eglise Saint-Vincent Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56

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English : Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne

L’événement Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne Ciboure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque