Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne Rue Pocalette Ciboure
dimanche 27 septembre 2026 · Rue Pocalette · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne
Rue Pocalette Eglise Saint-Vincent Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28.35 – 28.35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert de musique classique réunissant 7 musiciens autour d’oeuvres de Vivaldi, Mozart et Paganini, dans le cadre de l’église Saint-Vincent. Ouvert à tous, cet évènement propose un moment musical accessible et de qualité, mêlant virtuosité et émotion. .
Rue Pocalette Eglise Saint-Vincent Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne
L’événement Concert de la Chambre Philharmonique de Cologne Ciboure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)
- Grillades et chants basques Ciboure 14 juillet 2026
- Feu d’artifice Ciboure 15 juillet 2026
- Visite de l’exposition Femmes à bord et dans le port l’histoire maritime au féminin CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 15 juillet 2026
- Yoga sur la plage Ciboure 16 juillet 2026
- Ma ville à vélo Ciboure 16 juillet 2026