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Concert de la chorale Bel’Air, Eglise Saint-Christophe, Talissieu

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Christophe · Talissieu

Concert de la chorale Bel’Air, Eglise Saint-Christophe, Talissieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Christophe
Adresse
42 place de l'église 01510 Talissieu
Ville
01510 Talissieu
Département
Ain
Tarif
Participation au chapeau

Concert de la chorale Bel’Air Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Christophe Ain

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la chorale Bel’Air organise un concert dont les dons seront reversés pour la réparation des cloches de l’église.

Eglise Saint-Christophe 42 place de l’église 01510 Talissieu Talissieu 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la chorale Bel’Air organise un concert dont les dons seront reversés pour la réparation des cloches de l’église.

©commune de Talissieu

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