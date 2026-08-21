Concert de la chorale Bel’Air, Eglise Saint-Christophe, Talissieu

Informations pratiques

Concert de la chorale Bel’Air Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Christophe Ain

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la chorale Bel’Air organise un concert dont les dons seront reversés pour la réparation des cloches de l’église.

Eglise Saint-Christophe 42 place de l’église 01510 Talissieu Talissieu 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la chorale Bel’Air organise un concert dont les dons seront reversés pour la réparation des cloches de l’église.

©commune de Talissieu