Concert de la chorale Bel’Air, Eglise Saint-Christophe, Talissieu
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Christophe · Talissieu
Informations pratiques
Concert de la chorale Bel’Air Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Christophe Ain
Participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la chorale Bel’Air organise un concert dont les dons seront reversés pour la réparation des cloches de l’église.
Eglise Saint-Christophe 42 place de l’église 01510 Talissieu Talissieu 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la chorale Bel’Air organise un concert dont les dons seront reversés pour la réparation des cloches de l’église.
©commune de Talissieu