Petit détective du patrimoine Bugiste, Eglise Saint-Christophe, Talissieu

Informations pratiques

Petit détective du patrimoine Bugiste 19 et 20 septembre Eglise Saint-Christophe Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pars à la recherche du patrimoine en danger. Muni d’un plan, d’un portable et d’un crayon, trouve les 13 lieux architecturaux emblématiques du Bugey et capture-les. Une promenade conviviale de deux kilomètres qui te fera découvrir Talissieu !

Muni du carnet du Petit détective du patrimoine bugiste, ta mission est de retrouver les trésors cachés de Talissieu, de les photographier et/ou de les dessiner.

Les productions seront ensuite exposées à la mairie.

Départ de l’église, à la sortie du concert.

Un QR code sera imprimé sur les panneaux explicatifs et orientera vers une application pour télécharger les photos.

Les dessins pourront être photographiés et téléchargés sur cette application ou déposés à la mairie.

Possibilité de visite libre, sans l’enquête, en suivant le plan et les panneaux explicatifs.

Départ : 42 place de l’église 01510 Talissieu

Eglise Saint-Christophe 42 place de l’église 01510 Talissieu Talissieu 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Pars à la recherche du patrimoine en danger. Muni d’un plan, d’un portable et d’un crayon, trouve les 13 lieux architecturaux emblématiques du Bugey et capture-les. Une promenade conviviale de deux !…

©commune de Talissieu