Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR, Église Saint-Pierre, Jaux

Informations pratiques

Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR au profit de la restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux

Église Saint-Pierre Rue Charles Ladame, 60880 Jaux, France Jaux 60880 Oise Hauts-de-France http://www.mairie-jaux.fr/Decouvrir-Jaux/Eglise-st-pierre

Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR au profit de la restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux

©bruno Casanova