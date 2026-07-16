AGENDA · Jaux
Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR, Église Saint-Pierre, Jaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Jaux
Informations pratiques
Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR au profit de la restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux
Église Saint-Pierre Rue Charles Ladame, 60880 Jaux, France Jaux 60880 Oise Hauts-de-France http://www.mairie-jaux.fr/Decouvrir-Jaux/Eglise-st-pierre
Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR au profit de la restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux
©bruno Casanova
À voir aussi à Jaux (Oise)
- visites de l’église Saint-Pierre de Jaux, Église Saint-Pierre, Jaux 19 septembre 2026