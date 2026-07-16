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Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR, Église Saint-Pierre, Jaux

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Jaux

Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR, Église Saint-Pierre, Jaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Rue Charles Ladame, 60880 Jaux, France
Ville
60880 Jaux
Département
Oise

Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR au profit de la restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux

Église Saint-Pierre Rue Charles Ladame, 60880 Jaux, France Jaux 60880 Oise Hauts-de-France http://www.mairie-jaux.fr/Decouvrir-Jaux/Eglise-st-pierre
Concert de la Chorale CHOEUR à COEUR au profit de la restauration de l’église Saint-Pierre de Jaux

©bruno Casanova

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