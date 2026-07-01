visites de l’église Saint-Pierre de Jaux, Église Saint-Pierre, Jaux

Informations pratiques

visites de l’église Saint-Pierre de Jaux 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre: Samedi 19 et dimanche 20 septembre: 10h à 12h

Visites guidées: Samedi 19 à 10h30 et Dimanche 20 à 10h30

Église Saint-Pierre Rue Charles Ladame, 60880 Jaux, France Jaux 60880 Oise Hauts-de-France http://www.mairie-jaux.fr/Decouvrir-Jaux/Eglise-st-pierre

Visite libre: Samedi 19 et dimanche 20 septembre: 10h à 12h

©Agnès Renault