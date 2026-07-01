AGENDA · Jaux
visites de l’église Saint-Pierre de Jaux, Église Saint-Pierre, Jaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Jaux
Informations pratiques
visites de l’église Saint-Pierre de Jaux 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite libre: Samedi 19 et dimanche 20 septembre: 10h à 12h
Visites guidées: Samedi 19 à 10h30 et Dimanche 20 à 10h30
Église Saint-Pierre Rue Charles Ladame, 60880 Jaux, France Jaux 60880 Oise Hauts-de-France http://www.mairie-jaux.fr/Decouvrir-Jaux/Eglise-st-pierre
Visite libre: Samedi 19 et dimanche 20 septembre: 10h à 12h
©Agnès Renault
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