Janaillat

Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur !

église Saint Saturnin Janaillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Première partie

chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

deuxième partie

chorale de St Pierre Bellevue Quel Sacré Chœur ! .

église Saint Saturnin Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88

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English : Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur !

L’événement Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest