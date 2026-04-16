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Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat

Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat

Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat samedi 20 juin 2026.

Adresse : église Saint Saturnin

Ville : 23250 Janaillat

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Janaillat

Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur !

église Saint Saturnin Janaillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Première partie
chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion

deuxième partie
chorale de St Pierre Bellevue Quel Sacré Chœur !   .

église Saint Saturnin Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88 

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English : Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur !

L’événement Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest