Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat
Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat samedi 20 juin 2026.
Janaillat
Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur !
église Saint Saturnin Janaillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Première partie
chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion
deuxième partie
chorale de St Pierre Bellevue Quel Sacré Chœur ! .
église Saint Saturnin Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 28 40 88
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English : Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur !
L’événement Concert de la chorale les Voix du Thaurion et de la chorale Quel Sacré Chœur ! Janaillat a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest