Fête de la randonnée Janaillat
Fête de la randonnée Janaillat dimanche 21 juin 2026.
Janaillat
Fête de la randonnée
Salle Polyvalente Janaillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Cette année retrouvez l’incontournable fête de la randonnée à Janaillat.
Plusieurs circuits vous sont proposés 3, 6, 8 et 10km.
Le programme
8h30 accueil des participants à la salle polyvalente.
9h départ pour un circuit de 10km.
12h Apéritif offert par les associations.
12h30 Buffet froid sur réservation avant le 12 juin. (formule tout compris 16€)
14h15 départs pour trois circuits 3, 6 et 8km
Creuse en Marche en partenariat avec les associations Agir à Saint Yrieix Les Bois, Fransèches Loisirs et Découvertes et Lou Fadas Do Chami.
Participation libre. .
Salle Polyvalente Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 13 41 janaillat.en.fete@gmail.com
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English : Fête de la randonnée
L’événement Fête de la randonnée Janaillat a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Tourisme