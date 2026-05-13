Janaillat

Fête de la randonnée

Salle Polyvalente Janaillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Cette année retrouvez l’incontournable fête de la randonnée à Janaillat.

Plusieurs circuits vous sont proposés 3, 6, 8 et 10km.

Le programme

8h30 accueil des participants à la salle polyvalente.

9h départ pour un circuit de 10km.

12h Apéritif offert par les associations.

12h30 Buffet froid sur réservation avant le 12 juin. (formule tout compris 16€)

14h15 départs pour trois circuits 3, 6 et 8km

Creuse en Marche en partenariat avec les associations Agir à Saint Yrieix Les Bois, Fransèches Loisirs et Découvertes et Lou Fadas Do Chami.

Participation libre. .

Salle Polyvalente Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 13 41 janaillat.en.fete@gmail.com

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English : Fête de la randonnée

L’événement Fête de la randonnée Janaillat a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Tourisme