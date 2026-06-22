UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc

Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc

Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc lundi 3 août 2026.

Ville
46140 Castelfranc
Département
Lot
Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit

Castelfranc

Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc

Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Nous sommes un groupe vocal de 40 chanteuses et chanteurs

Nous sommes un groupe vocal de 40 chanteuses et chanteurs. Notre répertoire est constitué des compositions de Coco Guimbaud, ou de ses arrangements polyphoniques de chansons intemporelles. Nos spectacles sont une alchimie entre le concert et le spectacle de rue.

  .

Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are a vocal group of 40 singers

L’événement Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Castelfranc (Lot)