Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc
Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc lundi 3 août 2026.
Castelfranc
Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc
Castelfranc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Nous sommes un groupe vocal de 40 chanteuses et chanteurs
Nous sommes un groupe vocal de 40 chanteuses et chanteurs. Notre répertoire est constitué des compositions de Coco Guimbaud, ou de ses arrangements polyphoniques de chansons intemporelles. Nos spectacles sont une alchimie entre le concert et le spectacle de rue.
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Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05
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English :
We are a vocal group of 40 singers
L’événement Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Castelfranc Castelfranc a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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