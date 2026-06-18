Castelfranc

Fête votive de Castelfranc

Mairie de Castelfranc Castelfranc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

3 jours 3 ambiances 1 seul objectif se régaler (des oreilles et des papilles) Les années passent, mais s’il y a bien une tradition sacrée dans le Lot, c’est bien la fête de Castelfranc ! Comme toujours, notre bande d'irréductibles bénévoles s’active en coulisse pour vous concocter une édition Surprenante Amusante Divertissante …et tout un tas d’autres adjectifs en -ante !

3 jours 3 ambiances 1 seul objectif se régaler (des oreilles et des papilles) Les années passent, mais s’il y a bien une tradition sacrée dans le Lot, c’est bien la fête de Castelfranc ! Comme toujours, notre bande d'irréductibles bénévoles s’active en coulisse pour vous concocter une édition Surprenante Amusante Divertissante …et tout un tas d’autres adjectifs en -ante !

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Mairie de Castelfranc Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 6 61 95 81 91 contact@castelfranc.fun

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English :

3 days: 3 different atmospheres, 1 goal: to treat yourself (both your ears and your taste buds). The years go by, but if there’s one cherished tradition in the Lot, it’s the Castelfranc Festival! As always, our band of indomitable volunteers is hard at work behind the scenes to put together an edition that’s: Surprising, Fun, Entertaining… and a whole bunch of other adjectives ending in -ing!

L’événement Fête votive de Castelfranc Castelfranc a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CVL Vignoble