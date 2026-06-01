Commercy

Concert de la clarinette et de saxophone

Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

La classe de clarinette et de saxophone du Conservatoire de Musique de Commercy donne son concert de fin d’année.Tout public

0 .

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 conservatoiredemusique@commercy.fr

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English :

The clarinet and saxophone class of the Conservatoire de Musique de Commercy gives its end-of-year concert.

L’événement Concert de la clarinette et de saxophone Commercy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS