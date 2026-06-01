Concert de la clarinette et de saxophone Commercy
Concert de la clarinette et de saxophone Commercy mercredi 24 juin 2026.
Commercy
Concert de la clarinette et de saxophone
Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
La classe de clarinette et de saxophone du Conservatoire de Musique de Commercy donne son concert de fin d’année.Tout public
0 .
Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 conservatoiredemusique@commercy.fr
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English :
The clarinet and saxophone class of the Conservatoire de Musique de Commercy gives its end-of-year concert.
L’événement Concert de la clarinette et de saxophone Commercy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS