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Concert de la clarinette et de saxophone Commercy

Concert de la clarinette et de saxophone Commercy mercredi 24 juin 2026.

Ville : 55200 Commercy

Département : Meuse

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Commercy

Concert de la clarinette et de saxophone

Commercy Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

La classe de clarinette et de saxophone du Conservatoire de Musique de Commercy donne son concert de fin d’année.Tout public
0  .

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46  conservatoiredemusique@commercy.fr

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English :

The clarinet and saxophone class of the Conservatoire de Musique de Commercy gives its end-of-year concert.

L’événement Concert de la clarinette et de saxophone Commercy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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