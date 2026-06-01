Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy Place Charles de Gaulle Commercy
Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy Place Charles de Gaulle Commercy samedi 20 juin 2026.
Commercy
Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy
Place Charles de Gaulle Parvis du Conservatoire Commercy Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Conservatoire de Musique de Commercy vous attend nombreux pour la célèbre fête de la musique.Tout public
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Place Charles de Gaulle Parvis du Conservatoire Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 conservatoiredemusique@commercy.fr
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English :
The Conservatoire de Musique de Commercy looks forward to welcoming you to its famous Fête de la Musique.
L’événement Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy Commercy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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