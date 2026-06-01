Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy Place Charles de Gaulle Commercy

Commercy

Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy

Place Charles de Gaulle Parvis du Conservatoire Commercy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Conservatoire de Musique de Commercy vous attend nombreux pour la célèbre fête de la musique.Tout public

.

Place Charles de Gaulle Parvis du Conservatoire Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 conservatoiredemusique@commercy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire de Musique de Commercy looks forward to welcoming you to its famous Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique Conservatoire de Musique de Commercy Commercy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS