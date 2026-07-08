Concert de la Fanfare Talmondaise Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Saint-Vincent-sur-Jard

Concert de la Fanfare Talmondaise

Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17

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English :

L’événement Concert de la Fanfare Talmondaise Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral