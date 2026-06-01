Concert de la Houblonnière Café Associatif Le Chauffe-Savates Mâlain vendredi 19 juin 2026.

Mâlain

Concert de la Houblonnière

Café Associatif Le Chauffe-Savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Houblonnière de la Roche Aiguë organisée par les producteur.ices de Mâlain

LA FIEVRE DE L’OURS, Brass Band

GRO, chanson française enivrante

PUSSY KONG, Rock garage

Pizza paysanne 10€

Repli au Chauffe-Savates si pluie.

https://alternatives-agriculturelles.fr .

Café Associatif Le Chauffe-Savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

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English : Concert de la Houblonnière

L’événement Concert de la Houblonnière Mâlain a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)