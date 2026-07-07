Concert de la Maîtrise de Saint Christophe La Lucerne-d’Outremer
mardi 7 juillet 2026 · La Lucerne-d'Outremer
Informations pratiques
La Lucerne-d’Outremer
Concert de la Maîtrise de Saint Christophe
1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
La Maîtrise de Saint-Christophe est un chœur parisien, membre de la Fédération des Pueri Cantores (Petits Chanteurs) qui rassemble enfants, adolescents et jeunes adultes autour d’une formation musicale et humaine exigeante, encadrée par des professionnels. Elle est fondée en 1955 sur le modèle des Petits Chanteurs à la Croix de Bois et s’est distinguée par la richesse de son répertoire et la qualité de son encadrement. .
1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 61 21 60 benoit.jean-noel@orange.fr
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English : Concert de la Maîtrise de Saint Christophe
L’événement Concert de la Maîtrise de Saint Christophe La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Granville Terre et Mer
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