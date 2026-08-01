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Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original Le Bugue

vendredi 21 août 2026 · Le Bugue

Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original Le Bugue

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de la Vézère
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original

Place de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

21h. Venez nombreux partager une belle soirée de musique et de convivialité au bord de la Vézère ! Entrée libre
Le groupe PEIRAGUDA vous donne rendez-vous pour une grande soirée musicale en plein air.
Venez nombreux partager une belle soirée de musique et de convivialité au bord de la Vézère !

Entrée libre   .

Place de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80 

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English : Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original

9:00 p.m. Come one, come all to enjoy a wonderful evening of music and good company along the Vézère River! Free admission

L’événement Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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