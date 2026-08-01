Informations pratiques

Le Bugue

Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original

Place de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

21h. Venez nombreux partager une belle soirée de musique et de convivialité au bord de la Vézère ! Entrée libre

Le groupe PEIRAGUDA vous donne rendez-vous pour une grande soirée musicale en plein air.

Venez nombreux partager une belle soirée de musique et de convivialité au bord de la Vézère !

Entrée libre .

Place de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original

9:00 p.m. Come one, come all to enjoy a wonderful evening of music and good company along the Vézère River! Free admission

L’événement Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère