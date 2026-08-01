Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original Le Bugue
vendredi 21 août 2026 · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original
Place de la Vézère Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
21h. Venez nombreux partager une belle soirée de musique et de convivialité au bord de la Vézère ! Entrée libre
Le groupe PEIRAGUDA vous donne rendez-vous pour une grande soirée musicale en plein air.
Venez nombreux partager une belle soirée de musique et de convivialité au bord de la Vézère !
Entrée libre .
Place de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
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English : Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original
9:00 p.m. Come one, come all to enjoy a wonderful evening of music and good company along the Vézère River! Free admission
L’événement Concert de la Saint Louis Peiraguda le concert original Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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