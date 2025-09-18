Concert de la Saint-Patrick Tribute to U2, Achtung babies Rue Méjour Bihan Guilvinec

Concert de la Saint-Patrick Tribute to U2, Achtung babies Rue Méjour Bihan Guilvinec samedi 21 mars 2026.

Concert de la Saint-Patrick Tribute to U2, Achtung babies

Rue Méjour Bihan Centre Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

ACHTUNG BABIES a débuté en 1993 à Rome. Ils ont fait leurs débuts au Palladium Theater, où ils ont donné le tout premier concert hommage à U2 au monde, un concert live avec un répertoire entièrement dédié au groupe irlandais.

L’existence d’un groupe exclusivement dédié à la musique de U2 a rapidement attiré des milliers de fans en Italie.

L’information s’étant répandue, ACHTUNG BABIES a commencé à se produire régulièrement à Rome, puis dans toute l’Italie, en collaboration avec le club officiel des fans italiens de U2 (U2Backstage), puis avec Universal, la maison de disques du groupe. Universal associe d’ailleurs le groupe à de nombreux événements promotionnels importants dans tout le pays, notamment la présentation des concerts italiens de la tournée POP Mart de U2, à l’occasion de laquelle Bono a personnellement salué le groupe lors d’une interview sur Radio Dee Jay Network.

Parallèlement, le programme de tournée d’ACHTUNG BABIES s’enrichit et le groupe participe à de nombreuses interviews dans la presse écrite et à des émissions de radio, ainsi qu’à des émissions télévisées dans les journaux télévisés de la RAI, dans des émissions musicales à la télévision suisse, à la télévision nationale espagnole (où ils apparaissent même aux informations en prime time), à ​​la télévision turque et dans plusieurs émissions musicales de Mediaset, dont un reportage intégral sur l’émission populaire Le Iene. Parmi ses nombreuses apparitions télévisées, on peut citer un concert complet filmé et diffusé sur la chaîne satellite Match Music, et surtout les PIM (Italian Music Awards), où ACHTUNG BABIES partage la scène avec des stars internationales telles que Vasco Rossi, Litfiba, Skunk Anansie et Ligabue, et a reçu le prix du Meilleur Groupe de l’Année au nom de U2. La presse nationale et les médias ne tarissent pas d’éloges sur ACHTUNG BABIES, considéré comme un tout nouveau projet, totalement indépendant et autofinancé, capable d’atteindre des résultats inaccessibles, même pour des artistes disposant de gros budgets et bénéficiant des avantages de l’industrie, sans label ni production.

En première partie, concert de INISH DEW.

Réservation sur BilletWeb. .

Rue Méjour Bihan Centre Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

