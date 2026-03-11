Concert de l’Académie Musique en Vallée d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt
Concert de l’Académie Musique en Vallée d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt jeudi 30 juillet 2026.
Concert de l’Académie Musique en Vallée d’Olt
Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
C’est désormais devenu une tradition. Un concert en plein air des étudiants de l’Académie aura lieu sur le parvis de l’église de Ste Eulalie d’Olt, classé parmi les Plus Beaux Villages de France en Aveyron.
Rendez-vous sur la Place de l’Eglise à Sainte Eulalie d’Olt, jeudi 30 juillet à 20h30.
Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@caussees-aubrac-tourisme.com
English :
It’s now become a tradition. An open-air concert by Académie students will take place in front of the church in Ste Eulalie d’Olt, one of Aveyron’s Most Beautiful Villages in France.
