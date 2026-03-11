Concert de l’Académie Musique en Vallée d’Olt

Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

C’est désormais devenu une tradition. Un concert en plein air des étudiants de l’Académie aura lieu sur le parvis de l’église de Ste Eulalie d’Olt, classé parmi les Plus Beaux Villages de France en Aveyron.

Rendez-vous sur la Place de l’Eglise à Sainte Eulalie d’Olt, jeudi 30 juillet à 20h30.

+d’infos à venir .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@caussees-aubrac-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s now become a tradition. An open-air concert by Académie students will take place in front of the church in Ste Eulalie d’Olt, one of Aveyron’s Most Beautiful Villages in France.

L’événement Concert de l’Académie Musique en Vallée d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)