Vide Grenier à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt
Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Tarif :
Date :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous à Ste Eulalie d’Olt pour le vide-grenier de juillet, les stands seront sur la place et les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France.
Vide-grenier toute la journée
Organisé par l’association Canto’Rando
Sur place buvette + petite restauration et restauration (Au Moulin d’Alexandre, Boulangerie d’Olt et Epicerie Braqueur des sens)
stand minimum de 2m pour 5€, ensuite comme d’habitude 2€/mètre
paiement à l’inscription au 05 65 47 82 68 .
Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68
English :
Join us in Ste Eulalie d’Olt for the July garage sale, with stalls in the square and streets of this village listed as one of France’s most beautiful villages.
