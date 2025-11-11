Vide Grenier à Ste Eulalie d’Olt

Sainte-Eulalie-d'Olt Aveyron

Dimanche 2026-07-19

2026-07-19

2026-07-19

Rendez-vous à Ste Eulalie d’Olt pour le vide-grenier de juillet, les stands seront sur la place et les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France.

Vide-grenier toute la journée

Organisé par l’association Canto’Rando

Sur place buvette + petite restauration et restauration (Au Moulin d’Alexandre, Boulangerie d’Olt et Epicerie Braqueur des sens)

stand minimum de 2m pour 5€, ensuite comme d’habitude 2€/mètre

paiement à l’inscription au 05 65 47 82 68 .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68

English :

Join us in Ste Eulalie d’Olt for the July garage sale, with stalls in the square and streets of this village listed as one of France’s most beautiful villages.

