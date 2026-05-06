Sainte-Eulalie-d’Olt

Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt

Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.

Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.

Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron

Alors venez nombreux le 4 Août à Sainte-Eulalie d’Olt .

Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

L’événement Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)