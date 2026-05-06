Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt
Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt mardi 4 août 2026.
Sainte-Eulalie-d’Olt
Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt
Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux le 4 Août à Sainte-Eulalie d’Olt .
Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42
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English :
Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
L’événement Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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