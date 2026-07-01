Informations pratiques

Sainte-Eulalie-d’Olt

Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt

Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dimanche 19 juillet, les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France en Aveyron s’animent.

Vide-Greniers dans les rues et places du village (toute la journée)

sur place buvette + petite restauration et restauration (au moulin d’Alexandre, Boulangerie d’Olt et Epicerie Braqueur des sens)

organisé par l’association Canto’rando

stand minimum de 2m pour 5€, 2€/mètre

paiement à l’inscription au 05 65 47 82 68 .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68

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English :

On Sunday, July 19, the streets of this village—listed among the most beautiful villages in France in the Aveyron department—come alive.

L’événement Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)