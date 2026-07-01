Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt
dimanche 19 juillet 2026 · Sainte-Eulalie-d'Olt
Informations pratiques
Sainte-Eulalie-d’Olt
Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt
Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dimanche 19 juillet, les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France en Aveyron s’animent.
Vide-Greniers dans les rues et places du village (toute la journée)
sur place buvette + petite restauration et restauration (au moulin d’Alexandre, Boulangerie d’Olt et Epicerie Braqueur des sens)
organisé par l’association Canto’rando
stand minimum de 2m pour 5€, 2€/mètre
paiement à l’inscription au 05 65 47 82 68 .
Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday, July 19, the streets of this village—listed among the most beautiful villages in France in the Aveyron department—come alive.
L’événement Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sainte-Eulalie-d'Olt (Aveyron)
- Exposition au Musée Marcel Boudou du 16 juillet au 16 août Sainte-Eulalie-d’Olt 16 juillet 2026
- Vide Grenier à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt 19 juillet 2026
- Concert de l’Académie Musique en Vallée d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt 30 juillet 2026
- Festi’Quilles Sainte-Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt 4 août 2026
- Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt 16 août 2026