Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt
Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt dimanche 16 août 2026.
Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt
Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dimanche 16 août, les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France en Aveyron s’animent.
Vide-Greniers dans les rues et places du village (toute la journée)
organisé par l’association Canto’rando .
Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68
English :
On Sunday August 16, the streets of this village, listed as one of France’s most beautiful villages in Aveyron, come alive.
German :
Am Sonntag, den 16. August, erwachen die Straßen dieses Dorfes, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs in Aveyron zählt, zum Leben.
Italiano :
Domenica 16 agosto, le strade di questo villaggio, annoverato tra i più bei villaggi francesi dell’Aveyron, si animano.
Espanol :
El domingo 16 de agosto, las calles de este pueblo, catalogado como uno de los más bellos de Francia en Aveyron, cobran vida.
L’événement Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)