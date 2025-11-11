Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt

Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dimanche 16 août, les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France en Aveyron s’animent.

Vide-Greniers dans les rues et places du village (toute la journée)

organisé par l’association Canto’rando .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 68

English :

On Sunday August 16, the streets of this village, listed as one of France’s most beautiful villages in Aveyron, come alive.

German :

Am Sonntag, den 16. August, erwachen die Straßen dieses Dorfes, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs in Aveyron zählt, zum Leben.

Italiano :

Domenica 16 agosto, le strade di questo villaggio, annoverato tra i più bei villaggi francesi dell’Aveyron, si animano.

Espanol :

El domingo 16 de agosto, las calles de este pueblo, catalogado como uno de los más bellos de Francia en Aveyron, cobran vida.

L’événement Vide-Greniers à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)