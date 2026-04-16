Sainte-Eulalie-d’Olt

Exposition au Musée Marcel Boudou du 19 août au 27 septembre

Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-08-19

Ce Musée, ouvert en période estivale, expose des oeuvres du peintre local Marcel BOUDOU et accueille des expositions temporaires à thème.

On y accède par la place de l’Eglise puis la place du Sol de la Rente, situé en bordure du Lot, il est doté de 3 salles dont une voutée.

La commune est aidée par une association locale et ses bénévoles afin de pouvoir maintenir ce lieu ouvert au public

L’entrée est gratuite.

Ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

Nicole Plenecassagne

Norah Vincent Michelin

Patchwork, sculptures en laine .

Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 57 41 museemarcelboudou@gmail.com

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English :

This museum, open in the summer period (July and August) exhibits in this period works by local artist Marcel BOUDOU and welcomes themed temporary exhibitions.

L’événement Exposition au Musée Marcel Boudou du 19 août au 27 septembre Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)