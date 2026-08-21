Concert de l’An, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Concert de l’An Mercredi 13 janvier 2027, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T19:30:00+01:00 – 2027-01-13T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-13T19:30:00+01:00 – 2027-01-13T21:30:00+01:00

Karen Kamensek direction

Juliana Grigoryan soprano

Ouvertures, intermezzos et airs d’opéras

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/concert-2027 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Concert de l’An

© Yunchis Artyom