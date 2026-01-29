Concert de l’Avent Kunheim
dimanche 29 novembre 2026 · Kunheim
Informations pratiques
Kunheim
Concert de l’Avent
Kunheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
La Société de musique Echo du Rhin vous invite à venir partager ce moment de douceur avant les fêtes.
Les musiciens de l’Echo du Rhin de Kunheim présenteront un programme musical varié composé de mélodies de Noël et d’autres morceaux festifs. .
Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 84 94 15
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English :
The Echo du Rhin music society invites you to come and share this moment of sweetness before the festive season.
L’événement Concert de l’Avent Kunheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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