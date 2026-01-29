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AGENDA · Kunheim

Concert de l’Avent Kunheim

dimanche 29 novembre 2026 · Kunheim

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
68320 Kunheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Kunheim

Concert de l’Avent

Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

La Société de musique Echo du Rhin vous invite à venir partager ce moment de douceur avant les fêtes.
Les musiciens de l’Echo du Rhin de Kunheim présenteront un programme musical varié composé de mélodies de Noël et d’autres morceaux festifs.   .

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 84 94 15 

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English :

The Echo du Rhin music society invites you to come and share this moment of sweetness before the festive season.

L’événement Concert de l’Avent Kunheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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