Informations pratiques

Kunheim

Loto

Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

De nombreux lots sont à gagner bon d’achat, entrée à Euopapark, TV, lave-linge… Restauration et buvette. .

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 95 34 92

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English :

L’événement Loto Kunheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach