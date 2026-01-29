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AGENDA · Kunheim

Loto Kunheim

mardi 10 novembre 2026 · Kunheim

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
68320 Kunheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Kunheim

Loto

Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-11-10

De nombreux lots sont à gagner bon d’achat, entrée à Euopapark, TV, lave-linge… Restauration et buvette.   .

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 95 34 92 

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English :

L’événement Loto Kunheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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