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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Concert de l’Avent Masevaux-Niederbruck

samedi 12 décembre 2026 · Masevaux-Niederbruck

Concert de l’Avent Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:15:00
Adresse
15 Route Joffre
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif

Masevaux-Niederbruck

Concert de l’Avent

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:15:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

En attente d’informations
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15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 

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English :

Awaiting information

L’événement Concert de l’Avent Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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