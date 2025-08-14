AGENDA · Masevaux-Niederbruck
Concert de l’Avent Masevaux-Niederbruck
samedi 12 décembre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Concert de l’Avent
15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:15:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
En attente d’informations
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15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
Awaiting information
L’événement Concert de l’Avent Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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